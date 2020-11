Ospedale del Mare, ambulanze ferme in attesa di ricoverare i positivi Covid

Sono quattro le ambulanze con positivi al Covid all'interno che attendono l'ok per poter trasportare i pazienti nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare, al momento pieno. Le ambulanze sono parcheggiate davanti all'ospedale da stanotte, in attesa che si sblocchino i ricoveri.

Rocco Barocco ricoverato all'Ospedale del Mare per Covid

Rocco Barocco, il noto stilista 76enne napoletano, è risultato positivo al Coronavirus. E' ricoverato in sub-intensiva al Covid Center dell'Ospedale del Mare, dove è sottoposto da alcuni giorni ad una terapia con l'ossigeno, a causa di difficoltà respiratorie.

Le sue condizioni però sono in miglioramento. Tanti i messaggi di vicinanza e affetto dal mondo della moda e non solo per Rocco Barocco.