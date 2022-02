Sfascia l'ambulanza con una spranga: pretendeva un antidolorifico

Pretende un antidolorifico dal personale del 118 e sfascia l'ambulanza. Il fatto è avvenuto lo scorso 14 febbraio e a renderlo noto è "Nessuno Tocchi Ippocrate". "L’ambulanza tipo India di Quarto viene allertata per intervento a Via Alcide De Gasperi . L’equipaggio, al loro arrivo sul posto, trovano un signore che pretendeva di essere fatto un antidolorifico per un dolore alla gamba. L’infermiere cerca di far capire al paziente che il 118 non eroga questo tipo di prestazioni, ma non c’è stato nulla da fare, arrivano una valanga di improperi!

L’equipaggio sceglie allora di allontanarsi andando in ambulanza, ma dopo poco vengono inseguiti dall’energumeno che brandiva una spranga di ferro con la quale ha colpito più volte l’ambulanza danneggiando il parabrezza. (Ambulanza appena acquistata dalla Associazione, ergo NUOVA) L’uomo è stato denunciato dall’equipaggio!".