La denuncia di alcuni sanitari è virale: "Ambulanza senza sirena e aria condizionata"

Alcuni sanitari avrebbero denunciato il cattivo stato di un'ambulanza usata per il trasferimento di un paziente. A diffondere la denuncia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Noi costretti a lavorare in una ambulanza con problemi……. Ci giunge segnalazione in privato che ieri, 12 Giugno 2024, intorno alle 15, il personale sanitario del vecchio Pellegrini ha dovuto trasferire un paziente classificato come codice rosso presso l’UTIC dell’ Ospedale San Giovanni Bosco in un mezzo di soccorso con aria condizionata non funzionante e addirittura senza sirena.

Da quanto ci viene riferito l’autista , nel tragitto che va dalla pignasecca a Capodichino, si è dovuto fare largo nel traffico tentacolare partenopeo tramite l’ausilio del clacson. Raccogliamo lo sfogo di chi ci ha segnalato la vicenda e chiediamo a chi di dovere di effettuare le dovute verifiche e , se il caso lo prevede di prendere provvedimenti . Immagine di repertorio", si legge nel post.