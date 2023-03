Usano l'ambulanza per portare gli ospiti: inaugurazione finisce nella bufera - VIDEO

Sta facendo il giro dei social un video che mostra un'ambulanza utilizzata per trasportare gli ospiti di una festa. Tra questi anche un noto tiktoker che doveva prendere parte all’inaugurazione di un negozio a cui ha preso parte anche Rita De Crescenzo.

Il video è stato diffuso da Nessuno Tocchi Ipocrate e rilanciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli. "La Polizia Locale ha identificato il titolare e gli ospiti presenti e nelle prossime ore verrà notificato un verbale per impatto acustico. Naturalmente accertamenti sono in corso anche sull'ambulanza, che non poteva essere utilizzata per questi scopi e, soprattutto, con queste modalità", ha detto Borrelli.