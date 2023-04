Fermano l'ambulanza per festeggiare un infermiere neolaureato: è polemica

Alcuni operatori sanitari avrebbero fermato un'ambulanza, a sirene spiegate, per "omaggiare" un infermiere neo laureato. L'episodio, che ha già raccolto molte critiche sui social, è stato denunciato da Nessuno Tocchi Ipocrate che chiede agli organi competenti di fare chiarezza.

"Ore 23 circa Casola di Napoli (territorio Asl Napoli 3 sud) , un’autoambulanza si ferma a lampeggianti e sirene spiegate per festeggiare la laurea di un infermiere. Nel video oltre a vedersi i flash delle macchine fotografiche che immortalano l’evento si vede il festeggiato che sale a bordo con tanto di corona d’alloro. Chiediamo chiarezza sulla vicenda come la abbiamo chiesta per l’ambulanza usata per l’inaugurazione di un negozio di abbigliamento a Corso Umberto a Napoli.

“Invitiamo CALDAMENTE tutti gli autisti/soccorritori ITALIANI ad attivare i dispositivi visivi/acustici solo in caso di intervento per soccorso a persona, ma soprattutto di evitare di partecipare con mezzo di servizio a feste private. Esiste un codice comportamentale anche per voi, in primis esiste il codice della strada.”