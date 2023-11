"Anche le ambulanze devono pagare il parcheggio": scoppia la bufera dopo la denuncia - VIDEO

Dopo le multe per eccesso di velocità nel corso di alcuni interventi, un'altra polemica vede protagonista il 118 di Napoli e in particolare le ambulanze. Per gli operatori sanitari, durante i soccorsi, il parcheggio non sarebbe gratis.

L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha riportato la denuncia, presa da un audio di una telefonata, di alcuni soccorritori, che avevano trasportato un paziente per effettuare una scintigrafia, a cui una dottoressa di un centro diagnostico in provincia di Napoli avrebbe detto che il mezzo di soccorso avrebbe dovuto pagare il parcheggio.

“Abbiamo chiesto di verificare la vicenda. Le multe, il parcheggio a pagamento. Tutto questo ci sembra assurdo, folle e senza senso. Viviamo nel Paese del ‘sottosopra’. Bisogna cambiare un po’ di cose ed essere più attenti a dare le giuste priorità.”. Questo il commento del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.