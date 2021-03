Danneggia ambulanza con una mazza da baseball: "Meglio se te ne vai"

Un'ambulanza è stata danneggiata, per motivi ancora da chiarire, con una mazza da baseball. Inoltre, stando a quanto racconta Nessuno Tocchi Ippocrate, l'equipaggio sarebbe stato minacciato. Questo il racconto: "L’equipaggio, con paziente COVID positivo a bordo, transitava per via Colonnello Lahalle direzione ospedale Cotugno. Improvvisamente un tizio con una mazza da Baseball manda in frantumi il retrovisore durante la corsa".

"L’autista si ferma e scende dal mezzo per chiedere cosa fosse successo , il tizio prontamente risponde: “ è meglio per te se vai via!” Allibito l’autista sale sul mezzo di soccorso ed allerta le forze dell’ordine, ma la priorità la ha il paziente e prosegue la corsa verso il cotugno. Truffa dello specchietto? Aggressione? Al vaglio degli inquirenti la vicenda!".