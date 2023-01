Sosta selvaggia, ambulanza bloccata: gli operatori del 118 scendono a spostare fioriere | VIDEO

"La dura vita di un 118ttista". È l'amaro titolo che l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate ha attribuito al video da essa stessa pubblicato sui social.

Le immagini, girate in via Umberto Improta, mostrano gli operatori del 118 che hanno dovuto farsi strada spostando fioriere: "in questa strada vige un divieto di sosta e fermata, ma tra auto e fioriere questa posto fa 'Stato a sé'", spiega l'associazione.

Che tagga Comune di Napoli e Municipale e aggiunge: "Naturalmente l’ambulanza 118 era impegnata per un intervento di gravità minore...altrimenti?".