Ambulanza bloccata dal traffico selvaggio e ragazzo soccorso in ritardo: la denuncia

Un episodio gravissimo è stato denunciato nelle ultime ore a Torre Annunziata. Secondo quanto riporta il sito Torresette e ripreso dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, un'ambulanza sarebbe rimasta bloccata nel traffico ritardando il soccorso a un giovane colpito da una crisi epilettica all'interno di Villa Parnaso. Secondo quanto riferisce il consigliere una prima ambulanza non sarebbe stata in grado di soccorrere il giovane e per questo ne sarebbe stata chiamata un'altra che però avrebbe ritardato il suo arrivo a causa della sosta selvaggia a via dei Mille.

Il post di Borrelli

A Torre Annunziata un ragazzo in preda ad una crisi epilettica viene soccorso in ritardo perché l’autoambulanza è bloccata dalle auto parcheggiate in doppia fila. È accaduto la sera del 1° settembre a Villa Parnaso, dove un giovane seduto su una panchina, in compagnia della propria fidanzata, è stato colto da una crisi epilettica. Sul luogo è arrivata un’ambulanza del 118 che però non ha potuto assistere il ragazzo in maniera adeguata perché tra il personale di bordo non c’era un medico e così è stata allertata una seconda unità che però è arrivata in ritardo a causa della sosta selvaggia in via dei Mille.

È stato necessario trasportare il ragazzo all'ospedale San Leonardo di Castellammare perché il trattamento effettuato dal personale di bordo dell’ambulanza non è stato sufficiente. Se si fosse trattato di una situazione più grave il comportamento incivile di quegli automobilisti avrebbe potuto compromettere seriamente la salute del ragazzo. Riflettiamo. Notizia riportata da TorreSette.