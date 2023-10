Ambulanza resta bloccata nei vicoli dei Quartieri Spagnoli: la rabbia dei residenti

Ai Quartieri Spagnoli un'ambulanza è rimasta incastrata in un vicolo per la sosta selvaggia. Lo segnala una residente al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Mentre mi recavo a casa ai Quartieri Spagnoli al Vico Canale a Taverna Penta, un’autoambulanza è rimasta bloccata, prima di arrivare dal paziente, tra un palazzo dove ci sono dei ponteggi e il lato opposto dove erano parcheggiate auto e moto senza il minimo criterio.

La strada è già stretta di suo e con questo modo di sostare si ostacolano i mezzi di soccorso. Anni fa un’intera famiglia morì durante un incendio scoppiato nel proprio appartamento per impossibilità da parte dei vigili di arrivare in tempo a causa proprio della sosta selvaggia. L’autoambulanza è rimasta bloccata molto tempo a sirene spiegate.”.

“Ai Quartieri Spagnoli serve un Intervento Alto Impatto per contrastare la sosta selvaggia ed eliminare i paletti abusivi utilizzati per creare dei posti auto privati su suolo pubblico. Serve anche vigilanza costante e chi viola le regole va punito duramente. Interrompere un servizio pubblico è grave, lo è ancora di più se si blocca un mezzo di soccorso in azione. Prima di un’altra tragedia, occorre intervenire.”, ha detto Borrelli.