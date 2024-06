Notte di sangue in centro: due ambulanti feriti a coltellate

Questa notte i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti in via Toledo per due extracomunitari feriti. Si tratta di due venditori ambulanti del Bangladesh di 34 e 26 anni, colpiti - verosimilmente - con un'arma da taglio a scopo di rapina.

I feriti sono stati portati all'ospedale Pellegrini, ma non sono in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per chiarire la dinamica dei fatti e il movente.