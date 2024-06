Accerchiato e accoltellato mentre torna da lavoro, la denuncia del figlio: "Spedizione punitiva dopo una lite"

Rientra a casa dopo il lavoro ma viene rapinato, picchiato ed accoltellato da sei persone incappucciate. Tutto è accaduto qualche sera fa a Quarto, nel napoletano. In un primo momento, alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo stava rincasando dopo una giornata di lavoro quando è stato avvicinato da sei soggetti incappucciati. I malviventi dopo averlo minacciato lo avrebbero picchiato selvaggiamente e poi ferito con una lama.

Ma con il passare delle ore la vicenda sembra aver assunto contorni ancora più inquietanti. Si sarebbe trattato, infatti, di un raid punitivo. Il figlio della vittima, che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli, ha raccontato che il padre si stava dirigendo, prima di rincasare, in un luogo vicino al mercato di via Imbriani per pulire il proprio furgoncino.

Durante il tragitto, però, avrebbe avuto una discussione per motivi di viabilità con un ragazzo in scooter, pare legato alla malavita organizzata. La vicenda sembrava conclusa, ma l'ambulante - invece - sarebbe stato "accolto" sotto casa da un gruppo di malviventi che lo avrebbero prima pestato a sangue e poi accoltellato. La vittima oltre alle ferite riportate - racconta Borrelli - ha subito, a causa dello spavento, anche tre infarti.

“È ancora peggio di quel che credevamo - dichiara Borrelli - neanche nel Far West si tentava di ammazzare la gente solo perché non aveva ceduto il passo.

Abbiamo chiesto ai carabinieri di indagare e di individuare tutti i responsabili di questa vile ed assurda aggressione che dovranno andare in galera.

Questi episodi sono figli della mentalità camorristica, tramandata di padre in figlio, che ha trasformato la nostra terra in una giungla selvaggia. Estirpare tale mentalità con la forza, la presenza fissa dello Stato, condanne severe e rieducazione dovrebbe essere prioritario per il Governo.”