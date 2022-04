Ambito Napoli 1: Raffaele Del Giudice nominato presidente

Il consiglio dell'Ente d'ambito Napoli 1, formato dai rappresentanti dei comuni di Napoli, Acerra, Afragola, Caivano, Cardito, Crispano, Frattaminore, Casalnuovo, Casoria, riunitosi oggi a napoli al Maschio Angioino, ha eletto presidente Raffaele Del Giudice all'unanimità. Il consiglio d'ambito rappresentato anche da alcuni sindaci e consiglieri della città metropolitana ha espresso un collegiale apprezzamento per la relazione del presidente e contestualmente ha delineato i lineari di sviluppo futuri relativi al settore rifiuti ed impianti per la raccolta differenziata. Particolare attenzione del consiglio è stata posta al coinvolgimento dei territori e alla condivisione delle scelte.

"Un sentito ringraziamento al consiglio per il lusinghiero esito della elezione e ai sindaci in particolare per la fiducia accordata, che sarà lo sprone per il costante coinvolgimento della filiera istituzionale, regione, città metropolitana, comuni, consiglio, al fine di affrontare con concretezza le sfide dellle nostre comunità, del ciclo integrato dei rifiuti e della opportunita del Pnrr" - dichiara in una nota il neo eletto presidente Del Giudice.