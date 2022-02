Semina il terrore in ospedale con una pistola: era convinto di trovare l'amante della moglie

Paura nei reparti dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove un uomo armato ha aggredito una persona, ieri sera verso le 22.00. A provocare la furia dell'aggressore, proveniente dalla provincia di Napoli, sarebbe stata la gelosia, vista la presenza nel reparto dove era ricoverata la moglie, di un un suo presunto amante, come riporta Giuseppe Perrotta su Casertanews.it.

La consorte non rispondeva al cellulare e l’uomo ha cominciato a nutrire sospetti: ha colpito il malcapitato con il cric dell’auto, gli ha rubato la pistola d’ordinanza (la vittima è un esponente delle forze dell’ordine fuori servizio), minacciando di ammazzare sia lui che la moglie. Poi però si è allontanato puntando la pistola contro chiunque gli si ponesse contro per tentare di fermarlo.

Poco prima dell'uscita ha abbandonato l'arma, lasciando l'ospedale, anche grazie anche all'intervento di una guardia giurata. Sul posto sono giunti anche i poliziotti ed i carabinieri.

Sull'argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti che ha ribadito come sia "essenziale la presenza delle guardie giurate in un contesto di sicurezza sussidiaria e complementare per la difesa della sicurezza sociale".