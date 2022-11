Il dramma senza fine di Ischia: trovati altri due bambini morti. Uno è un neonato

I soccorritori che stanno intervenendo sull'isola di Ischia, da quanto si è saputo, nel pomeriggio avrebbero ritrovato altri due corpi di dispersi. Le salme, individuare tra i detriti di una delle case di via Celario, da quanto riferiscono fonti che stanno operando sull'isola di Ischia, sarebbero due bambini.

Da quanto si è saputo, i due bambini ritrovati morti dai soccorritori sarebbero parte dello stesso nucleo familiare e sarebbero i fratelli, uno dei quali neonato, della bambina di 6 anni recuperata dalle macerie nel primo pomeriggio. I soccorritori sono al lavoro per cercare di individuare i genitori tra le macerie della loro casa, che si trovava in via Celario a Casamicciola.

Sale a 5 il bilancio delle vittime della frana di Casamicciola, recuperati dai Vigili del Fuoco. Oltre alla 31enne Eleonora Sirabella, oggi sono stati ritrovati i corpi di una bambina di 5-6 anni, di un ragazzo di 15-16 anni, forse il fratello della bimba, e di una donna con un neonato. L'identità delle ultime vittime sono comunque ancora da confermare.

Sono quattro o cinque i nuclei familiari che, a 36 ore dalla alluvione di Casamicciola, non sono stati ancora messi in sicurezza nonostante il lavoro dei soccorritori. Si tratta di circa 20 persone tra adulti e bambini, tutti localizzati in abitazioni di via Pera di Basso che ancora non dispongono di acqua corrente ed elettricità. I soccorritori stanno facendo arrivare un'autobotte per provare a fornire loro acqua ma è possibile che queste persone debbano restare ancora una notte nelle loro abitazioni.

La quarta vittima non ancora identificata

Il lavoro incessante dei soccorritori aveva portato pochi minuti fa a trovare il corpo della quarta vittima della frana a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Non si conoscono dettagli del ritrovamento. Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari lavorano lungo via Celario, dove alle 5 di ieri mattina si è riversata sulle case una massa di fango, rocce e destriti dal monte Epomeo anche a mani nude.

Intanto alle 18 il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi parteciperà alla riunione del Centro coordinamento soccorsi in programma nella sede della Prefettura in piazza del Plebiscito. Manfredi è in continuo contatto da stamattina con il prefetto di Napoli Claudio Palomba per coordinarsi sulle attività di soccorso sull'isola di Ischia. I tecnici della Città metropolitana stanno proseguendo, sotto il coordinamento della Protezione Civile, le operazioni di pulizia delle strade dal fango. Sul posto presenti anche due squadre di agenti della Polizia Metropolitana.

La terza vittima era un'anziana

Poche ore fa nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavano a mano hanno rinvenuto il cadavere di una donna anziana, di cui al momento non è possibile determinare l'identità. Come per le altre due vittime, la salma sarà portata presso l'obitorio dell'ospedale Rizzoli.

'Ora si sta scavando nella stessa zona dove è stato recuperato il corpo di una bambina, seconda vittima recuperata. La strada interessata dalla valanga di fango è via Celario, i dispersi al momento risultano tutti residenti in quella strada''. Lo ha detto all'Adnkronos Simonetta Calcaterra, nominata commissario per la Protezione civile a Ischia.

La seconda vittima, una bimba di cinque-sei anni

Indossava il pigiama, invece, la bimba trovata morta a Casamicciola, sull'isola d'Ischia, seconda vittima accertata della frana che si è verificata all'alba di ieri. La bimba, di età tra i 5 e i 6 anni, è stata trovata nella zona alta di Casamicciola, quella maggiormente colpita dalla frana e dove si stanno concentrando le attività di soccorso e ricerca dei dispersi. Con ogni probabilità è stata sorpresa dalla frana mentre stava dormendo. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato nei pressi di un materasso, forse ciò che resta del suo letto.

Con il ritrovamento della bimba e dell'anziana salgono a tre le vittime accertate: la prima è stata Eleonora Sirabella, 31 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nei pressi di piazza Maio. Anche i genitori e il fratello della bimba sono nella lista dei dispersi, così come gli zii che abitavano poco distante, sempre in via Celario, la strada nella quale si è riversata la massa di acqua, fango, massi e detriti staccatisi dall'Epomeo.

La corsa contro il tempo per salvare i dispersi (VIDEO)

"Non è il tempo delle polemiche sull'abusivismo, adesso la priorità è ritrovare i dispersi". Simonetta Calcaterra, commissario prefettizio del Comune di Casamicciola, è stata nominata commissario alla frana che ha colpito il centro ischitano e rimanda le valutazioni sui motividel disastro ai giorni successivi. Mentre sono stati ufficializzate altre due vittime, una bimba e un'anziana, proseguono senza sosta le ricerche.

Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, esercito e volontari hanno lavorato tutta la notte. Si scava sul versante crollato del Monte Epomeo, ma non si trascurano le ricerche in mare e dall'alto, con gli elicotteri che stanno mappando i danni della colata di fango.

"Stiamo continuando a salvare persone bloccate nelle loro abitazioni - ha spiegato la Calcaterra - il numero degli sfollati potrebbe crescere nelle prossime ore, ma finché sono sfollati vuol dire che sono vivi, quindi è una buona notizia".

I soccorsi stanno operando non senza difficoltà: "Il fango è ancora troppo morbido - spiega il caposquadra dei vigili del fuoco Alberto Solombrino - e non riusciamo ad accedere ad alcuni punti. Siamo qui da ieri, abbiamo effettuato centinaia di interventi e liberato le persone che erano intrappolate nelle abitazioni. Continueremo senza sosta".