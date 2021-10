Realizzarono un altarino per il baby-ras: indagini concluse per i genitori di Sibillo

La Dda di Napoli ha concluso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per i genitori di Emanuele Sibillo, il ras della “paranza dei bambini”. Vincenzo Sibillo e Anna Ingenito dovranno rispondere di estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver realizzato all'interno del cortile condominiale un altare votivo per omaggiare il figlio defunto. Una teca con all'interno le ceneri del figlio e un'immagine che ne ritraeva il volto che fu oggetto di un blitz delle forze dell'ordine. Proprio nell'ambito di una serie d'interventi volti a smantellare gli altarini dedicati ai clan di camorra, venne sequestrato il busto del baby ras dell'omonimo clan su cui c'erano ancora gli occhiali da vista che indossava quando venne ucciso in un agguato.

La famiglia Sibillo si era appropriata di quello che era uno spazio condominiale a via S.S. Filippo e Giacomo, già adibito ad altare votivo. Al posto delle immagini sacre, precedentemente installate, avevano creato l'altare per il figlio ucciso. Un luogo che divenne addirittura di pellegrinaggio che le persone del posto erano costrette a omaggiare e davanti al quale dovevano inginocchiarsi gli imprenditori locali che pagavano il pizzo al clan. Un simbolo del potere criminale del gruppo che rischia di costare carissimo ai genitori del ras.