Abbattuto un altarino dedicato a una parente di uomini dell'Alleanza di Secondigliano

"È stato abbattuto, stamattina, l'altarino in via Onorato Fava, a due passi dalla parrocchia di San Giovanni Bosco di Napoli, dedicato a Carmela Aieta, parente dei boss dell'Alleanza di Secondigliano: è il primo altarino ad andare giù di undici edicole votive ubicate nei quartieri del Vasto-Arenaccia e di San Carlo Arena. Nei prossimi giorni saranno abbattuti anche gli altri dieci.Gli operai hanno proceduto agli abbattimenti sotto la stretta sorveglianza dei carabinieri del comando provinciale di Napoli e della polizia municipale". A raccontarlo è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"La risposta contro i simboli dei clan - aggiunge - deve essere ferma e costante. Da quando abbiamo iniziato questa battaglia ne sono andati giù molti ma i camorristi continuano a realizzarne. Per non parlare di murales e scritte con lo spray che infestano soprattutto il centro storico con nomi di vari delinquenti morti durante le rapine. Ci sono centinaia di altarini e dediche per camorristi e criminali da eliminare". "Purtroppo - conclude Borrelli - gli omaggi alle vittime e coloro che hanno perso la vita per combattere la camorra sono pochissimi" dichiara da sempre in prima linea su queste battaglie".