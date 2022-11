Alluvione Ischia, rivelata l'identità della prima vittima: soccorritori impegnati tutta la notte

Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Carlo Palomba ieri sera nell'ultimo punto stampa della giornata, le persone disperse, 13 i feriti di cui uno solo in gravi condizioni e che è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato nel Trauma Center in prognosi riservata.

Una la vittima accertata finora, una donna di 31 anni del vicino comune ischitano di Lacco Ameno e che viveva a Casamicciola. Si tratta di Eleonora Sirabella. L'identificazione è avvenuta sabato sera, e la notizia è stata ufficializzata da parte delle forze dell'ordine. La vittima avrebbe compiuto 32 anni il 4 gennaio prossimo. Viveva in un'abitazione nella zona di Casamicciola Terme, in uno dei punti maggiormente colpiti dalla tragedia.

Il marito Salvatore Impagliazzo è ancora disperso. La loro casa è stata travolta dal fango: il corpo di Eleonora sarebbe stato trascinato per un centinaio di metri, fino a piazza Maio, dove poi è stato ritrovato. Nata a Casamicciola, lavorava come commessa.

Il suo corpo è stato trovato nei pressi di piazza Maio. In Prefettura a Napoli alle 8.30 tornerà a riunirsi il centro coordinamento soccorsi insediato ieri dal prefetto; al termine della riunione dovrebbero essere forniti degli aggiornamenti.

La prima notte degli sfollati

Stremati, con indosso tutto quello che sono riusciti a portare a mano, sotraendolo al fango. La prima notte degli sfollati di Casamicciola è trascorsa a Forio d'Ischia. Nel palazzetto dello sport è stato allestito un centro d'accoglienza con viveri, bevande calde e generi di prima necessità.

Gli occhi di chi arriva sono un misto di paura e dolore. La paura per la propria vita, il dolore oer aver visto la propria casa sventrata dalla frana che nella notte tra il 25 e il 26 novembre ha tranciato a metà questa zona dell'isola.

Paura anche per chi ha ancora parenti dispersi, come Filomena, la cui casa è stata risparmiata dalla colata di fango ma quando ha aperto la porta ha visto che, invece, quella del fratello era stata tranciata in due. "La compagna di mio fratello è alcuni miei cugini sono ancora sotto le macerie -racconta - avrei preferito morire piuttosto che vivere un'altra tragedia come questa"

Tra gli sfollati c'è anche chi ci tiene a precisare che quello che è accaduto non è ascrivibile all'abusivismo edilizio. "Le nostre case sono solide" spiega una donna. Aspetti e valuterà la magistratura quando l'emergenza sarà passata questo è ancora il momento delle ricerche, i dispersi sono undici, tredici i feriti, mentre resta sempre una sola la vittima accertata fino a questo momento.

Il parere dei geologi

“Cosa è stato fatto dal 2009, anno dell’alluvione ad oggi? Forse ben poco. In Italia ancora non si prende coscienza della pericolosità, del rischio idrogeologico specialmente su quel territorio che è stato abusato in passato. In Italia c’è necessità anche di un maggior coinvolgimento da parte delle istituzioni perché devono mettere mano alla manutenzione ordinaria. La cura del territorio passa per la manutenzione ordinaria. Periodicamente bisogna controllare tutte le aree di deflusso dell’acqua ma anche gli stessi tombini e fare manutenzione degli alvei. Parlando dell’Italia bisogna limitare il consumo di suolo”. Lo ha affermato il geologo Gaetano Sammartino, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale, sezione Campania.

“Per Ischia, dalle immagini osservate che verosimilmente si trattarebbe di un processo franoso tipo colata detritica che avrebbe attivato un trasporto in massa di dimensioni importanti di terreni sciolti di natura piroclastica. Trattasi di frane ad alto potere distruttivo che mobilitano grossi quantitativi di sedimenti - ha dichiarato Micla Pennetta, Geomorfologa dell’Università Federico II di Napoli -e detriti che possono anche incanalarsi in incisione preesistenti fluendo ad alta velocità verso valle. La causa scatenante è da attribuire alle piogge intense e prolungate. La predisposizione del territorio a tale tipo di dissesto è legata alla pendenza del versante ed dalla presenza di depositi sciolti a tetto fortemente erodibili; versanti incisi da aste fluviali corte e molto acclivi. In tale contesto geologico e geomorfologico si determinano le condizioni per rischi geoidrologici (conosciuti come idrogeologici) che determinano alluvionamenti ed invasione di materiale franato dei centri urbani posti alla base dei versanti e della rete di drenaggio delle acque.

Cronache storiche risalenti anche al 1910 (Donzelli, 1910) indicano alluvionamenti catastrofici nel territorio ischitano. E più recentemente, l’area oggi invasa dalla colata (Piazza Bagni) rapida è stata interessata anche nel novembre 2009; a seguito di tale evento trovò la morte una ragazza. La valutazione dei rischi naturali è importante per qualsiasi programma razionale di pianificazione del territorio”.

Il ministro degli Interni Piantedosi: “Ci sarà tempo per capire le responsabilità”

"Ci sarà tempo per capire come e perché si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. Tutto il personale dei Vigili del fuoco presente a Ischia è intervenuto immediatamente e l'invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo". Così, in una intervista alla Stampa, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso - aggiunge - perché le condizioni climatiche sono molto impegnative". Rispetto alle forze da far scendere in campo adesso "le stiamo valutando in queste ore. Sul territorio sono già dispiegati operatori e mezzi adeguati. La risposta è stata completa e veloce. Dobbiamo garantire adeguate risorse anche per i giorni prossimi".

In merito alla prevenzione, "per quanto di competenza dell'Interno è un'isola dotata di un adeguato contingente di uomini e di mezzi dei Vigili del Fuoco per garantire le operazioni di intervento e in ogni caso in occasione di eventi eccezionali è garantito l'immediato invio di rinforzi dalle zone limitrofe. La straordinaria professionalità e la impareggiabile generosità dei Vigili consentono di affrontare le situazioni più difficili. Chiaramente la presenza di un adeguato presidio permette di intervenire prima e meglio. Per quanto riguarda specificatamente Ischia, non si sono registrati ritardi o carenze". Meloni "si è tenuta in collegamento costante, anche intervenendo in video-collegamento dalla sala della Protezione civile nazionale". Una stima dei danni? "Ora dobbiamo salvare e mettere in sicurezza le persone. La conta dei danni verrà dopo".