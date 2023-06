Occupa alloggio popolare e non è la prima volta

Alloggi popolari ma occupati abusivamente in via Bosco a Casacelle, nel comune di Giugliano. Denunciato un uomo per l’occupazione di un alloggio senza alcuna autorizzazione, senza rispettare la prevista graduatoria.

E’ successo ieri ma non è la prima volta per il 63enne. Lo scorso 8 luglio, per lo stesso motivo e per la stessa “invasione”, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Questa volta, a finire nei guai, anche una 40enne. Anche lei è risultata ospite non autorizzata di una delle case.