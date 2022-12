Occupazioni abusive degli alloggi popolari: blitz nel rione “Fabbricati Pesanti”

Non si ferma l’azione di contrasto dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania nel contrasto alle occupazioni abusive a poco più di 20 giorni dall'ultima operazione avvenuta nella città a nord di Napoli. Questa volta i controlli sono stati effettuati insieme al personale dell’ufficio tecnico del comune e agli agenti della polizia municipale a via Bosco a Casacelle.

Nella lente dei controlli il rione “Fabbricati Pesanti” dove due donne sono state denunciate.

Dagli accertamenti è emerso che l’occupazione abusiva dei due appartamenti durava da anni da parte delle signore.