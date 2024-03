In arrivo forti raffiche di vento: scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania informa che a partire dalla mezzanotte su tutta la Campania insisteranno venti localmente forti meridionali, con locali raffiche. Il Centro Funzionale ha infatti emanato una allerta per vento forte e mare agitato lungo le coste esposte con possibili mareggiate dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, domenica 10 marzo.

La Sala Operativa regionale raccomanda ai Sindaci di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare l'impatto dei fenomeni previsti. Si ricorda che l'allerta per vento e mare non è associata ad alcun codice colore. Il fatto che il bollettino emanato sia di colore Verde significa esclusivamente che non sono presenti precipitazioni e temporali tali da determinare un conseguente rischio idrogeologico.