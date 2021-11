Allerta meteo: scuole chiuse in un comune del napoletano

Dopo l'avviso di allerta meteo arancione emanato dalla Protezione civile, il sindaco di Mugnano ha deciso di chiudere tutte le scuole. La Protezione Civile, ricordiamo, ha emanato un avviso valido dalle 8 di domani mattina, mercoledì 3 novembre, e fino alle 8 di giovedì 4 novembre. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha diffuso la propria decisione via social.

"La Protezione Civile Regionale ha appena emanato un'allerta meteo arancione a partire dalle 08 di domani e fino alle 20 di domani sera. Sono previsti pioggia, temporali e forte vento, in particolare nelle ore di uscita dalla scuola, per questo ho deciso di chiudere per la giornata di domani tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale.

Consiglio a tutti i cittadini di prestare particolare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature. Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario".