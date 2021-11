Scuole aperte nonostante l'allerta meteo, una mamma: "C'è sempre la paura di qualche tragedia"

Dopo l'avviso di allerta meteo arancione, diramato ieri dalla Protezione civile regionale, molti sindaci del napoletano hanno emesso ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Cosa opposta, invece, è avvenuta a Napoli dove il neo sindaco Gaetano Manfredi ha deciso per la chiusura solo di parchi e cimiteri. La sua scelta ha determinato, da subito, diverse reazioni, con soprattutto il popolo del web che si è diviso tra chi era "a favore" e chi "contro" tale decisione.

Tuttavia, l'arrivo del maltempo già dalle prime ore del mattino - così come da previsioni - ha creato più di qualche malumore nei genitori che si sono ritrovati a fare i conti con gli allagamenti e il vento che, in diversi punti della città, hanno creato più di qualche disagio. "Forse sarebbe stato meglio lasciare i ragazzi a casa", dice a NapoliToday Rosaria, mamma di tre figli di 5, 7 e 10 anni.

"Purtroppo in queste condizioni diventa difficile anche uscire di casa. Gli allgamenti e il vento questa mattina ci hanno veramente spaventati. Il sindaco avrà avuto i suoi buoni motivi, ma la città è quella che è. Non è solo una questione di organizzazione, da parte nostra, ma c'è il timore che in queste occasioni si possa verificare qualche tragedia come è già avvenuta in passato", ha spiegato.

"Le strade, tralasciando la questione traffico, diventano inagibili con il maltempo. Senza dimenticare che anche alcune scuole sono fatiscenti. Io, come altre mamme, abbiamo sempre il timore che il maltempo possa creare non solo danni alle strutture, ma anche ai nostri figli. Chiudere sempre le scuole non è forse la soluzione più adatta, ma con un'allerta arancione annunciata forse si poteva fare qualcosa di diverso. Io, nonostante tutte le difficoltà, seppur in ritardo, sono riuscita a portare a piedi i miei figli a scuola, ma molte mamme hanno deciso di non accompagnarli", ha concluso Rosaria.

Il maltempo, intanto, non si placa, anche se nelle prossime ore potrebbero esserci dei miglioramenti. Tuttavia la Protezione civile ha prorgato l'allerta meteo - di colore giallo - anche per la giornata di domani. Il sindaco di Napoli ha deciso di tenere le scuole aperte anche domani, disponendo la chiusura solo dei parchi.