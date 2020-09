Piogge fino a martedì, la Protezione civile proroga l'allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha reso noto che l'allerta meteo già prorogata fino alle 6 di domani lunedì 28 settembre è stata ulteriormente prorogata fino a martedì 29 settembre, sempre alle 6. L'allarme, al momento per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore "Arancione", diventerà di colore "Giallo" dalle 6 di lunedì alle 6 di martedì.

Le prossime ore

Le precipitazioni saranno particolarmente consistenti nel pomeriggio di oggi, per poi diminuire progressivamente a partire dalla serata. Da domani invece le piogge attualmente diffuse diverranno sparse, mantenendo però anche carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione dalla serata di domani.

I venti saranno ancora occidentali, localmente forti, con raffiche. Di conseguenza, il mare sarà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Infine, l'impatto al suolo fa ipotizzare scenari di rischio idrogeologico localizzato.

Segnalata la possibilità di ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali; possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, eccetera); possibile caduta massi in più punti del territorio.

Le raccomandazioni

"La Protezione civile invita - si legge in una nota - a prestare la massima attenzione anche in assenza di precipitazioni a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di questi giorni. Potrebbero verificarsi, infatti, occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili". "Si raccomanda agli enti locali - spiega la Protezione civile - di mantenere attive fino alla scadenza degli avvisi di allerta meteo tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel Comune di Napoli

Al momento Palazzo San Giacomo ha chiuso parchi, cimiteri e impianti sportivi, i primi per le giornate di oggi e domani, i secondi soltanto per oggi. Non è escluso nelle prossime ore possano esser presi ulteriori provvedimenti.