Allerta meteo, a Napoli chiusi i cimiteri e i parchi

La Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse; in particolare sono previsti dalle ore 06:00 di sabato 5 dicembre alle ore 06:00 di domenica 6 dicembre 2020 e, salvo ulteriori valutazioni, “fenomeni meteorologici avversi”, con particolare riguardo allo spirare di “venti forti o localmente molto forti”.

Pertanto si ordina per la giornata di sabato 5 dicembre e 6 dicembre 2020, su tutto il territorio cittadino, la chiusura dei cimiteri, anche privati, salvo l’esclusivo accesso all’ipogeo-cimitero Nuovissimo delle urne cinerarie e dei feretri nelle more della relativa operazione di polizia mortuaria, nonché l’accesso delle maestranze della Società Citelum, ove ciò si rendesse necessario per il ripristino degli impianti elettrici. Solo per la giornata di sabato 5 invece è prevista la chiusura dei parchi cittadini.