Allerta meteo arancione: il sindaco chiude parchi e cimiteri

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in conseguenza dell'allerta meteo di livello “arancione” ha firmato l'ordinanza di chiusura di parchi e cimiteri cittadini per la giornata di domani, martedì 8 dicembre. La Protezione Civile Regionale ha lanciato l'allarme con previsione di "Fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti localmente forti meridionali con raffiche, in attenuazione al pomeriggio. Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte"