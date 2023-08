Allerta meteo, la decisione del Comune per parchi e spiagge

Il Comune di Napoli chiude parchi e spiagge pubbliche almeno per 36 ore. La decisione è giunta dopo che la protezione civile ha prorogato l'allerta meteo dalle 20 di stasera 5 agosto, alle 20 di domenica 6 agosto. Le previsioni, infatti, parlano di temporali con possibili grandinate che, nella serata di oggi e nella giornata di domani saranno sostituiti da forti raffiche di vento che maetteranno a dura prova la resistenza dei malandati alberi dei parchi cittadini come, tra gli altri, il Virgiliano, la Villa Comunale e il Parco Quartieri spagnoli, dove era prevista la serata conclusiva del Pessoa Park. Interdetto anche l'accesso alle spiagge comunali, così come restaerà chiuso l'ingresso del Pontiel di Bagnoli.