In via Toledo, a due passi dalla funicolare centrale, è stata trovata una valigia abbandonata sul marciapiede. L'area è stata transennata e intorno alle 12.00 gli artificieri della polizia hanno provveduto a farla brillare. All'interno, per fortuna, c'erano solamente vestiti. e la circolazione pedonale è ripresa senza ulteriori problemi.