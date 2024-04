Allarme bomba all'esterno del Santuario di Pompei: intervengono gli artificieri - VIDEO

Un allarme bomba all'esterno del Santuario di Pompei ha scatenato il panico in mattinata. Una valigia sospetta è stata rinvenuta sulle scale del sagrato del santuario mariano e non sono mancati momenti di tensione. Subito sono intervenute le forze dell'ordine e una squadra di artificieri. La piazza è stata subito sgomberata e tutti gli accessi ad essa sono stati bloccati.

Per fortuna, però, era solo un falso allarme. La borsa ritrovata, infatti, sarebbe di un turista che si era recato in santuario per una preghiera.