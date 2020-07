Porto di Napoli, c'è un borsone incustodito: scatta l'allarme bomba

Allarme bomba nel porto di Napoli. In particolare, si tratta del terminal traghetti di Porta di Massa: qui qualcuno ha lasciato un borsone nero incustodito, nei pressi della caffetteria. Immediatamente sono scattate le procedure di allarme. Alcune navi - tra quelle in partenza e in arrivo - sono state fermate in attesa di nuove disposizioni. La zona è ora off limits e si attende l'arrivo degli artificieri. Incertezza tra i numerosi turisti presenti. Seguiranno aggiornamenti.

