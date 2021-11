Maltempo su Napoli, disagi in centro: allagata anche via Chiaia

Il maltempo che dalla scorsa notte e per tutta la giornata di oggi si è abbattuto su Napoli e provincia ha, come di consueto, generato numerosi disagi per la cittadinanza.

Non sono in difficoltà, soprattutto con localizzati allagamenti, soltanto i quartieri periferici, ma anche il centro cittadino soffre la pioggia caduta soprattutto nel pomeriggio.

È il caso ad esempio di via Chiaia, trasformatasi - come l'immagine a corredo di questo articolo dimostra - in un torrente.

Intanto a partire dalle 18 di oggi e fino a domani è stato diramato un avviso di criticità meteorologica di colore "giallo" dalla Protezione civile regionale.