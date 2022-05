Fango ed escrementi in casa: scatta il blocco stradale

E' dal 29 marzo che i cittadini di via San Donato, quartiere Pianura, denunciano che con le fogne intasate ad ogni pioggia i liquami arrivano nelle case. Dopo l'ennesimo episodio, è scattatto il blocco stradale. Nel video che pubblichiamo, girato dal giornalista e residente Armando De Martino, una donna mostra la melma che ha invaso il suo bagno e si lamenta per gli odori nausenanti che arrivano dagli scoli fognari. La circolazione di via San Donato è stata bloccata per un'oretta, fino all'arrivo delle forze dell'ordine che hanno fatto disperdere la folla.

Pianura ha storicamente problemi con il sottosuolo. Basti pensare che in un'amplissima area del quartiere, i Pisani, le fogne non sono mai state realizzate e si va avanti con i pozzi neri. A questo, si aggiungono le continue emergenze legate al dissesto idrogeologico, con l'allagamento di tutto il quartiere quando dalla collina dei Camaldoli arrivano colate di fango. La risposta istituzionale è sempre stata inadeguata e le vasche di contenimento, mai completate, sono colme di materiali di risulta e, quindi, inutilizzabili.