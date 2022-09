"La nostra strada diventa un fiume ad ogni ondata di maltempo"

Via Nuova Poggioreale è costantemente attanagliata dal problema allagamenti durante il maltempo. A denunciarlo è la pagina Facebook 'Insieme per il Quartiere Poggioreale' in un post.

"Si creano enormi disagi ai residenti e a tutti quei cittadini che transitano in questa importante arteria di collegamento tra il centro e la periferia est. Ogni volta che piove con insistenza le acque piovute dal cielo si sommano a quelle provenienti dalla collina di Poggioreale generando un vero e proprio fiume che travolge ogni cosa. Si tratta di un fenomeno tutt'altro che sporadico e per questo andrebbe prevenuto e trattato con misure specifiche e semplici da attuare. Non possiamo fermare le acque meteoriche, certo, ma con una maggiore frequenza di spazzamento e una pulizia delle caditoie calendarizzata si potrebbero evitare tanti problemi che inevitabilmente si riversano sui cittadini. Come è facile immaginare la spazzatura accumulata sui marciapiedi dagli incivili, trascinata dalla corrente, ostruisce le caditoie ostacolando il regolare deflusso delle acque. È chiaro che le caditoie e i marciapiedi andrebbero puliti ovunque ma è altrettanto evidente che le peculiarità di via Nuova Poggioreale, e in particolare la sua prospicienza a una collina alluvionale, meritano un'attenzione specifica".