Via Posillipo si trasforma in un fiume - VIDEO

Passanti si rifugiano sui muretti. Acqua fino alle ginocchia. A Palazzo Pertrucci improvvisata una barricata per impedire all'acqua di entrare. Tombini come geyser

La pioggia delle ultime ore ha trasformato via Posillipo in una sorta di fiume che va ad alimentare un vero e proprio lago in via Sermoneta. Insomma un vero inferno d'acqua, come mostrano le immagini video girate dall'avvocato Stefano Massa che a Posillipo vive e che, nonostante la pioggia, per motivi di lavoro ha dovuto spostarsi.

L'acqua, come si vede dalle immagini arriva alle ginocchia di un motociclista costretto a fermarsi e a fare leva per opporsi alla forza dell'acqua che scorre mentre un passante cerca rifugio su un muretto. Difficile per le auto proseguire, mentre il fiume d'acqua minaccia di invadere lo stellato Palazzo Petrucci dove, per difendere l'ingresso, è stata improvvisata una barricata e si lavora con secchi e stracci