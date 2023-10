Maltempo, allagamenti e disagi in tutta la città | VIDEO

Le immagini pubblicate da Francesco Emilio Borrelli che mostrano quanto sia andata in difficoltà la città stamane per la copiosa pioggia caduta dalle prime ore dell'alba

Mattinata difficile a Napoli, finita nella morsa del maltempo che ha causato allagamenti e disservizi in diverse zone della città.

A via Campegna uno strato di fango ha sommerso la strada creando una grave situazione di pericolo. Sempre a Fuorigrotta, al Parco San Paolo, un tombino è saltato emettendo migliaia di litri d’acqua sulla strada che in poco tempo si è trasformata in una sorta di fiume. Stessa sorte per via Posillipo.

I residenti del Parco Comola Ricci al corso Vittorio Emanuele, invece, sono stati senza corrente elettrica. A via Pietro Castellino è aperta una voragine in strada.

Pessime anche le condizioni di viale Traiano, completamente allagato.

Impressionanti le immagini postate dal deputato Francesco Emilio Borrelli (il video in alto) che mostrano la sequenza di strade allagate.

La proroga dell'allerta meteo

La Protezione civile Regione Campania stamattina aveva prorogato l'allerta meteo già in vigore, a questo punto fino alle 15 di domani domenica 22 ottobre.

"Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale - il comunicato della Protezione civile - (è stato prorogato l'avviso di) allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo attualmente in vigore su tutta la Campania, fino alle 15 di domani, domenica 22 ottobre". Nella giornata di oggi e fino alle 6 di domani mattina potranno ancora verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini.

"Le precipitazioni, in attenuazione dalla serata odierna, dalle 6 di domani mattina diverranno a scala locale ma potranno comunque assumere carattere di rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi ma anche fenomeni di dissesto dovuti alla saturazione dei suoli".

In considerazione della possibile grandine e della presenza di raffiche di vento "si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture (anche mobili e temporanee) e del verde pubblico", spiega la Protezione civile regionale.

Problemi per i trasporti

Problemi anche per i trasporti. Difficoltà si sono registrate per gli utenti della Circumvesuviana. Come ha fatto sapere l'Ente Autonomo Volturno "a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli) è interrotta".

I convogli in partenza da Napoli limitano a Pompei, mentre quelli per Napoli effettuano partenza da Pompei Santuario. Per le stesse ragioni la corsa delle 10.06 da Poggiomarino per Napoli è stata cancellata.

Il maltempo

Napoli si era svegliata stamane nella coltre del maltempo. Il weekend appena iniziato ha mostrato subito veritiere le previsioni dei meteorologi, che avevano parlato di piogge imminenti oltre che di un brusco calo delle temperature. La pioggia potrebbe diminuire tra stanotte e - soprattutto - domani.