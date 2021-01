Torta con Mussolini per festeggiare la pensione: le immagini

Sta facendo il giro del web la vicenda della torta con Mussolini regalata ad un dipendente comunale della IV Municipalità. Per l'ultimo giorno di lavoro, prima della pensione, l'uomo è stato omaggiato di un dolce che ritrae il Duce, con tanto di dedica. Dietro alla "festa a sorpresa" e all'omaggio ci sarebbe un consigliere municipale che, dal festeggiato, è stato pubblicamente ringraziato insieme a "coloro che hanno collaborato con Me , e reso Protagonista grazie alla loro competenza . Non volevo emozionarmi , ma l' emozione c'è stata".

"Gesto oltraggioso e anticostituzionale"

"E' inaccettabile e deplorevole quanto accaduto nella sede municipale di Gianturco, dove qualcuno ha pensato bene di violare la sacralità dell'istituzione democratica celebrando una festa di pensionamento con una torta che richiama Benito Mussolini. Sia io in qualità di Presidente che la mia Giunta prendiamo le distanze e condanniamo un gesto oltraggioso e anticostituzionale", ha affermato Giampiero Perrella, presidente della IV Municipalità.

"Siamo ancora più rammaricati che il tutto sia accaduto a pochi passi da alcuni luoghi simbolo per il quartiere e per la città della Resistenza al Nazifascismo e a pochi giorni dalla Giornata della Memoria che vede questa Amministrazione municipale da sempre impegnata in prima linea per onorare le Vittime innocenti della Shoah di cui il regime mussoliniano si è reso complice e colpevole", ha concluso.

"Si festeggia con il volto di un assassino"

Duro anche il commento del Comitato Orgoglio Vasto: "Alcuni consiglieri e dipendenti festeggiano il compleanno di un dipendente con una torta con impressa la faccia del duce. Esigiamo che qualcuno intervenga perché è inaccettabile che nella nostra sede istituzionale si festeggia con il volto di un assassino che ha scritto le pagine piu buie della nostra storia".

"Ormai questa municipalità tra trasformismi, voltagabbana, incapaci e nulla facenti e veramente allo sbando, speriamo che almeno tutti questi personaggi abbiano la decenza di non ricandidarsi alle prossime elezioni, anche perché faremo di tutto per non farli rivotare", conclude il post.