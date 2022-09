Era scomparso da 40 giorni, trovato il cadavere tra l'erba alta e le sterpaglie

E' di Alfredo Folliero, classe 1984, nato a Napoli il 27 luglio, il corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato ieri a Scampia, in un terreno tra via Enzo Paci e Largo Bagnato.

La scomparsa dell'uomo era stata denunciata dai familiari lo scorso 31 luglio.

La polizia, accorsa sul posto dopo una segnalazione, non avanza alcuna ipotesi sulle cause della morte: troppo avanzato lo stato di decomposizione per ricavare a prima vista indizi utili.

Per capire come è morto l'uomo bisognerà dunque attendere l'esito dell'autopsia. Alfredo Folliero aveva piccoli precedenti.