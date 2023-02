“41 bis= tortura”: la scritta per Alfredo Cospito apparsa davanti al tribunale

Una scritta '41 bis= tortura' è comparsa su un muretto di piazza Marcello Torre al Centro Direzionale di Napoli, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia.

Analoghe scritte sono comparse, in questi giorni, in diverse città italiane in favore di Alfredo Cospito, anarchico sottoposto al carcere duro ora recluso nell' istituto penitenziario di Opera a Milano.