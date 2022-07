Grumo Nevano piange il diacono Alfredo Aveta: il dolore del figlio

Un malore improvviso, mentre era in vacanza, ha portato via Alfredo Aveta, amato diacono della comunità di Grumo Nevano. Dalla sua pagina Facebook, il figlio Ernesto ha espresso tutto il suo dolore: "Non capisco, vorrei ma non ci riesco. Mi hai distrutto, nun sai che me cumbinat". E ancora: "Grazie a tutti che mi state vicino in questo dolore per me straziante ancor di più perché sono fuori Italia e non ho potuto riabbracciare il mio papà ma sarà sempre con me". Il paese si è stretto intorno alla moglie anna. Dal sito Grumo Nevano News si apprende che il funerale si terrà oiggi, domenica 31 agosto, alle 17, nella Basilica di San Tammaro ed è prevista anche la presenza del vescovo Angelo Spinillo.