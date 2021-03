Lutto nel mondo dell'avvocatura napoletana: addio al Prof. Stile

Grave lutto nel mondo dell'avvocatura italiana. Si è spento a Napoli all'età di 80 il Prof. Alfonso Maria Stile, giurista di grande fama e professore emerito di diritto penale all’Università di Roma “La Sapienza”.

L'Unione delle Camere Penali ha voluto ricordare con un messaggio il Prof. Stile: "I penalisti italiani salutano con profonda commozione il professore Alfonso Maria Stile,prestigioso giurista ed eccellente avvocato, di cui è davvero impossibile elencare meriti scientifici e professionali. Egli ha percorso precocemente e con merito indiscusso tutti i gradi della carriera accademica e la vocazione internazionale dei suoi studi e dell’attività culturale complessiva lo ha portato con grande merito ed unanime riconoscimento a divenire preside dell’Istituto superiore internazionale di studi giuridici, così come la sua ascesa accademica si è conclusa con la titolarità dell’insegnamento di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università La Sapienza che ha poi approvato all’unanimità e per acclamazione la proposta della sua nomina a professore emerito. Come avvocato penalista ha professato e insegnato rigore, serietà, profondità di preparazione ad una moltitudine di giovani che lo hanno affiancato e seguito apprezzandone l’innato garbo e la profonda umanità. La Giunta si stringe nel dolore ai suoi cari formulando le più sentite condoglianze".

Anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la scomparsa del Prof. Stile.