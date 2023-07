Travolta da un furgone mentre fa jogging: si prega per la 23enne Alessia

Sono ore difficili a Marigliano dove si prega per la vita di Alessia Basile. La 23enne, ieri mattina, è stata travolta da un furgone lungo la Variante 7 Bis mentre faceva jogging. Alessia è attualmente ricoverata, in gravi condizioni, all'ospedale del Mare. Erano le 8 e 30 quando è avvenuto il terribile impatto. Alessia, che abita nella zona dove è avvenuto l'incidente, era uscita per allenarsi.

Durante la corsa è stata travolta in pieno da un furgone e scaraventata violentemente sul manto stradale. L’autista si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la giovane all'ospedale di Nola prima che i medici decidessero per il trasferimento a Napoli.

L'intera cittadinanza, in attesa di capire cosa sia realmente successo, si stringe alla giovane e alla sua famiglia. Anche sui social, infatti, sono tanti gli appelli di chi invita tutti a pregare per la 23enne, in attesa di qualche buona notizia dall'ospedale.