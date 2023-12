Alessandro Meluzzi colpito da un'ischemia: è in gravi condizioni

Lo psichiatra Alessandro MeIuzzi, colpito da un'ischemia, è stato operato d'urgenza nella serata di ieri e ora si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena. Sui social sono numerosi i post di incoraggiamento per Meluzzi. "Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell'ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!", scrive, tra gli altri, Francesca Donato, membro del Parlamento europeo e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, su X. Sulla pagina Facebook del professore, stamattina è stato pubblicato un brevissimo messaggio: "Preghiamo uniti".

Superano il migliaio i messaggi social per io psichiatra Alessandro MeIuzzi, ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere stato colpito da un'ischemia e operato d'urgenza nella serata di ieri. Il post di preghiera pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Meluzzi ha ricevuto in poche ore migliaia di reazioni e centinaia di condivisioni. Sotto si raccolgono messaggi di incoraggiamento e di auguri di guarigione. Tra chi ha affidato ai social un pensiero per lo psichiatra c'è anche Red Ronnie, che - fa sapere - proprio oggi avrebbe avuto un impegno pubblico insieme a Meluzzi e l'ex sacerdote Alessandro Minutella. "Stiamo pregando per lui. Sono rimasto in contatto con chi gli sta vicino. Alessandro è troppo importante per non tornare a dirigere la difesa della verità", scrive Red Ronnie. Tra i tanti messaggi social per Meluzzi c'è anche quello del leader di Italexit Gianluigi Paragone, che su Facebook pubblica una foto dello psichiatra, corredata dalla scritta "Forza Alessandro!".