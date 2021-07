Tragedia per Alessandra Mastronardi, muore la cugina: "Ora sei libera. Puoi correre felice senza fare fatica"

La morte di Valentina De Icco ha colpito molto la cugina, l'attrice napoletana Alessandra Mastronardi, che ha deciso di renderle omaggio con un ricordo pubblico sui social. Un messaggio pubblicato nella serata di ieri, in cui l'attrice si rivolge alla 32enne scomparsa per sclerodermia dopo una lunga battaglia. "E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare? - esordisce napoletana - Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi? Che dovremmo fare noi? Che restiamo qui, abbandonati, con questo vuoto che hai lasciato, freddo, improvviso, devastante", riporta Today.it.

Cos'è la sclerodermia

La sclerodermia è una patologia caratterizzata da fibrosi (ispessimento) della cute e degli organi interni, con alterazioni dei vasi di piccolo calibro e anomalie del sistema immunitario - attanagliava la vita di Valentina sin dall'adolescenza. "Dovremmo imparare dal tuo esempio dovremmo godere di ogni attimo della vita, per te. Dovremmo ridere più forte così da farci sentire da te, dovremmo sognare più forte i sogni che non vivrai tu. Dovremmo amare più forte, ballare per te, guardare il mondo e viverlo tutto, per te. Non oggi però, sangue mio, guerriera della nostra famiglia, perdonami. Lo faremo, te lo prometto, ma oggi il freddo nelle ossa è più forte di tutto", conclude l'attrice.

I funerali si sono svolti ieri, giovedì 22 luglio, nella parrocchia di San Nicola a Giugliano, località nei pressi di Napoli.