Muore di Covid dopo il parto, il marito: "Mi hai spezzato il cuore"

"Mi hai spezzato il cuore". Poche parole che, però, raccontano tutto il dolore di un uomo che ha perso la giovane moglie. Non si dà pace Massimo, il marito di Alessandra portata via dal Covid a soli 31 anni.

Lottava da oltre un mese Alessandra. Da quando, positiva al Covid-19, era stata ricoverata presso il Policlinico della Federico II di Napoli. La donna, originaria di Arzano, non ce l'ha fatta. Alessandra era incinta di due gemelli. Ha partorito i due bimbi - anche loro positivi - prematuri e sottopeso.

Le condizioni della donna sono apparse subito preoccupanti. Prima il ricovero in terapia intensiva, poi, Alessandra è stata sedata e dopo qualche giorno costretta a partorire in anticipo per non mettere a repentaglio la vita dei due figli.

Dopo il parto, la donna non si è più ripresa ed è deceduta il 26 novembre. A darne notizia è stato il marito, Massimo, attraverso la sua pagina Facebook: "Il destino ha voluto così.... cosi crudelmente feroce ti ha strappato dalle mie braccia. Sarò eternamente orgoglioso di te della Donna che eri. Sei stata una mamma esemplare e una moglie perfetta. E solo un arrivederci..... Ti amerò per tutto il resto della mia vita" il messaggio lanciato sui social. I funerali di Alessandra si sono tenuti ieri, 27 novembre, nella chiesa del Sacro Cuore di Arzano.