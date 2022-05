Minore in coma etilico, sospeso locale del centro

Chiuso per trenta giorni un locale del centro di Napoli dove un ragazzo di 16 anni aveva bevuto fino a perdere i sensi. Quando, il 10 aprile scorso, gli agenti della polizia municipale hanno trovato il giovane in stato di incoscienza in piazza dei martiri, prima hanno atteso che fosse soccorso e poi si sono fatti raccontare chi gli aveva venduto gli alcolici.

Il 16enne ha fornito luogo e nome del locale, e fattezze e soprannome del barista. Gli agenti, sulla scorta delle dichiarazioni del giovane e dell’amico che era con lui, hanno raggiunto il posto indicato, in vico Figurella a Montecalvario, dove hanno trovato il titolare dell’attività, corrispondente alle descrizioni fornite dai due ragazzi, e l’hanno denunciato per aver venduto bevande alcoliche ad un minore degli anni 16 al quale non è stato richiesto il documento d’identità nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. In seguito alla segnalazione dei vigili, il questore di Napoli ha disposto a sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.