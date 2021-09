Alcol ai minori: bar chiuso

Il questore di Napoli, su proposta del commissariato Montecalvario, ha disposto la sospensione per dieci giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in vico Tre Regine. Lo scorso 30 giugno i poliziotti avevano denunciato e sanzionato due dipendenti per aver somministrato bevande alcoliche a un 14enne e a un 16enne ai quali non era stato richiesto il documento d'identità nonostante fosse evidente la loro minore età.

Inoltre, le bevande erano state somministrate oltre l'orario consentito in violazione dell'ordinanza regionale sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In quella circostanza, avevano accertato la presenza nel locale di soggetti con precedenti di polizia. Il 9 settembre gli operatori hanno nuovamente sanzionato una dipendente dell'esercizio commerciale poiché sorpresa a somministrare bevande alcoliche a due 17enni.