Si accende l'albero del Plebiscito: "Che sia una speranza per tutti"

Si accende l'albero di Natale di piazza del Plebiscito. Voluto da Confesercenti e Comune di Napoli, il verticale di 14 metri sostituirà, idealmente, l'albero dei desideri di Galleria Umberto. "Napoli non si spegne mai - dichiara il sindaco Luigi de Magistris - vivremo un Natale sicuramente triste, ma non meno significativo. Sarà un momento di raccoglimento e noi abbiamo voluto dare un contributo perché possa essere anche colorato".

Tantissime le persone che hanno affollato le strade nel primo sabato di zona arancione. Via Toledo è stata prese d'assalto, ma de Magistris ha spiegato che "...si tratta di un comportamento normale. Avviene in tutte le città del Mondo. Se la zona arancione prevede che le persone possano uscire, i cittadini lo fanno. Non sono untori e il 90 per cento ha la mascherina".

Il pensiero di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, va ai commerciati: "Speriamo che possa essere di buon auspicio per una categoria che sta soffrendo molto. Speriamo di poter ripartire nel 2021 con nuovo slancio".