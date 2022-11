Paura in Tangenziale: albero cade su un taxi, ferita una donna - VIDEO

Una donna sarebbe rimasta ferita dopo la caduta di un albero su un taxi. L'episodio, come denunciato in un video, sarebbe avvenuto in Tangenziale sulla rampa per la Zona ospedaliera. Le immagini. girate da un tassista in transito, mostrano un albero collassato al suolo - verosimilmente a causa del maltempo - e un taxi fermo con il posteriore distrutto.

Il tassista, nel transitare, ha chiesto al collega cosa fosse successo ed è emerso che una donna sarebbe rimasta ferita. Le immagini, diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, hanno fatto subito il giro dei social. Intanto, continuano i disagi causati dal maltempo: in città, come in provincia, vengono segnalati allagamenti e alberi caduti.