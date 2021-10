Maltempo: crolla un albero nel cortile della scuola, paura a Pozzuoli

Un secondo pericoloso crollo di un albero causa maltempo, dopo quello registratosi al Vomero, è avvenuto a Pozzuoli.

Nel cortile dell'Istituto Pitagora, in via Tiberio al Rione Toiano, il vento ha fatto cadere un pesante arbusto che si è schiantato su alcune vetture parcheggiate. A riportare il fatto è Cronaca Flegrea.

Nei veicoli, tre, non c'erano fortunatamente persone e non si registrano feriti. Sul posto si sono diretti i tecnici del Comune di Pozzuoli per i rilievi del caso.

Con loro anche i vigili del fuoco e gli agenti della municipale.

Il sindaco del comune puteolano Vincenzo Figliolia ieri, dopo l'allerta meteo della Protezione civile, aveva disposto in via precauzionale le chiusure di cimitero e parchi pubblici per l'intera giornata odierna.