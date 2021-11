Maltempo, albero crolla su un'auto in sosta: paura in piazza Cavour

L'ondata di perdurante maltempo che sta colpendo da ieri la città ha prodotto ancora danni. L'episodio più significativo si è verificato nella zona di piazza Cavour, dove un albero è caduto finendo su un'auto parcheggiata in strada.

Secondo quanto si è appreso al momento, non dovrebbero esserci persone coinvolte e quindi feriti. La zona è stata recintata e si dà per assodato che il crollo sia collegato al maltempo che dalla scorsa notte ha portato in città piogge di diversa intensità nel corso delle ore.

Un episodio simile si era verificato soltanto pochi giorni fa, nella zona di Posillipo. Anche in quel caso fortunatamente danni soltanto alla strada e ad una vettura in sosta. Non è da escludere che sia collegato al maltempo anche un altro pericoloso (e comunque per fortuna senza conseguenze) episodio verificatosi oggi, ovvero il crollo di calcinacci all'interno della Galleria Principe mentre era in corso una festa per bambini.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta gialla già in vigore, estendendola fino al pomeriggio di domani. "Proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale - rende noto la Protezione civile - puntualmente anche intense. Saranno ancora possibili raffiche di vento nei temporali. Si raccomanda la massima attenzione dal punto di vista del dissesto idrogeologico, e in particolare per frane e caduta massi, nelle zone più fragili del territorio anche in assenza di precipitazioni".